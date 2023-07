O Vasco é o lanterna do Campeonato Brasileiro com 9 pontos em 16 jogos, pior campanha da história do clube. O time volta a jogar no domingo da semana que vem (6), contra o Grêmio, ainda sem local definido. O STJD permitiu mulheres e crianças na partida, mas São Januário ainda está interditado pela Justiça.