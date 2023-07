Com Renato Augusto inspirado, o Corinthians teve o controle e criou as melhores chances no primeiro tempo, sendo bastante intenso na marcação e dificultando a saída de bola do Vasco. O Timão teve leve queda de produção após o gol de Maycon, e a equipe de Ramón Diaz não aproveitou a oportunidade de empatar a partida.