O retorno do Vasco a São Januário foi inesquecível. Nesta quinta (21), na Colina Histórica lotada, o Cruz-Maltino goleou o Coritiba por 5 a 1, pela 24ª rodada do Brasileirão. Vegetti, com dois gols, voltou a ser destaque. Zé Gabriel, Rossi e Gabriel Pec completaram. Sebastian Gomez marcou o único gol do Coxa. Veja os melhores momentos no player acima!