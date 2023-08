Neste sábado (12), o técnico Ramon Díaz completa um mês que desembarcou no Rio de Janeiro para assumir o comando do Vasco. O treinador aceitou o desafio de livrar o Cruz-Maltino da zona de rebaixamento, mas a missão ainda está longe de ser cumprida. O time é o penúltimo colocado, com apenas 12 pontos, seis a menos que o Bahia, o primeiro fora do Z4, porém a equipe tem um jogo a menos.