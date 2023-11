A vitória aumenta a confiança do Vasco para a sequência da batalha. Ramón Díaz segue otimista quanto a permanência do Cruz-Maltino na Série A do Campeonato Brasileiro.



- Creio que mantemos a confiança. Temos esperança. Apesar das derrotas tivemos bons jogos. Contra o Flamengo, jogamos bem. Na última partida, a gente merecia ganhar, mas não conseguimos. A equipe está dando o máximo de sua capacidade. Fico feliz com a confiança da torcida - disse o treinador, que se surpreendeu com a torcida:



- A cada dia fico surpreendido com o apoio da torcida. Onde vamos, eles transmitem carinho e confiança aos jogadores. Eles foram os verdadeiros protagonistas, nos apoiaram em um momento difícil.