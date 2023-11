Gabriel Pec abriu os caminhos da vitória do Vasco sobre o Cuiabá, por 2 a 0, no final da tarde desta quinta-feira (2). O atacante contou o que Ramón e Emiliano Díaz pedem para que o jogador possa viver uma fase artilheria.



- Os professores Ramón e Emiliano sempre me cobram muito para que eu esteja dentro da área e, hoje, graças a Deus eu pude estar ali. A bola sobrou para mim e eu pude fazer um gol - revelou Gabriel Pec. E lamentou o empate com o Goiás: