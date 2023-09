Payet entrou no intervalo do jogo contra o Bahia. Na ocasião, Ramon Díaz também colocou Marlon Gomes e Sebastian Ferreira. O time passou a jogar no 4-3-1-2, com Payet centralizado, mas com liberdade de movimentação para servir os dois atacantes. Sem a bola, quem voltou para marcar foi Sebastian Ferreira. É uma opção mais equilibrada do time com o francês.