- Eu tive um almoço com o (Jorge) Salgado (presidente do Vasco) e com a concordância do (Rodolfo) Landim (presidente do Flamengo). Falei que iria almoçar com o Salgado. Almoçamos num restaurante no Leblon, eu disse que não havia nenhuma animosidade com o Vasco, mas que precisávamos respeitar o contrato. Respeitar as condições técnicas do campo. Ninguém aqui é louco. Se Fluminense e Flamengo estiverem eliminados do Campeonato e o Vasco no topo da tabela, obviamente que nós vamos ajeitar para vocês jogarem. Ele é um cara muito legal o Salgado, educado. Falou em avançar, ver quantos jogos davam pro Vasco jogar no Maracanã no ano. Falamos em dez, doze, dependendo também das situações de Flamengo e talvez avançar a ideia com o Botafogo para usar o Engenhão. Até que nós tivemos um encontro coincidente na CBF, eu Landim e (Carlos) Osório (vice-presidente geral do Vasco). Colocamos duas datas pra eles na Série B. Um contra o Guarani e outro não lembro - disse Mário Bittencourt. E completou: