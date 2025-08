O sistema defensivo do Vasco viveu uma noite de altos e baixos na derrota para o Mirassol. Ao mesmo tempo que as peças participaram diretamente n gols do Cruz-Maltino, outras comprometeram mais uma vez no resultado.

continua após a publicidade

➡️ TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO VASCO NO MERCADO DA BOLA

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

No primeiro gol do Mirassol, Daniel Fuzato caiu atrasado e cometeu uma falha grotesca. No segundo, Mauricio Lemos errou um passe na origem da jogada, e João Victor escorregou. Na sequência, a equipe paulista saiu em contra-ataque e ampliou o placar.

O Vasco ainda teve um sopro de esperança com o empate. No primeiro gol, Lucas Piton cruzou para Puma Rodríguez, que cabeceou firme e diminuiu. O segundo também veio da parceira entre os laterais e a bola sobrou em Vegetti na pequena área, que igualou.

continua após a publicidade

➡️ Mirassol bate o Vasco, sobe na tabela e deixa time carioca à beira do Z-4

Nadou, nadou, nadou e morreu na praia

Tudo se encaminhava para um empate. Apesar disso, o jogo estava em aberto e com o Vasco criando mais chances. Mais uma vez o sistema defensivo entrou em cena, errou e botou tudo a perder.

Piton perdeu na dividida com Carlos Eduardo, que cruzou. A bola passou por toda a área, e Alesson passou sozinho nas costas de Puma Rodríguez para desempatar e garantir a vitória do Mirassol.

continua após a publicidade

Vasco perdeu para o Mirassol (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

Com o resultado, o Vasco chega ao sétimo jogo pós-Copa do Mundo de Clubes sem vencer. Ao todo, o Cruz-Maltino empatou quatro partidas (Grêmio, Del Valle, Internacional e CSA) e perdeu três (Botafogo, Del Valle e Mirassol).