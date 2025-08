Léo Jardim vira assunto após derrota do Vasco para o Mirassol: ‘Ainda bem’

O Vasco perdeu para o Mirassol por 3 a 2, neste sábado (2), fora de casa, pela 18ª rodada do Brasileirão. Após o resultado, torcedores do clube carioca lamentaram a ausência do goleiro Léo Jardim no confronto. O arqueiro ficou de fora da partida após ter sido expulso, de forma polêmica, no confronto contra o Internacional, na última rodada do campeonato.

Nas redes sociais, parte da torcida do Vasco comentou sobre a necessidade da presença do goleiro. A ausência foi notada principalmente por conta de uma falha de Daniel Fuzato no primeiro gol do Mirassol. Na jogada, o substituto de Léo Jardim errou o tempo de bola e não conseguiu realizar a defesa do arremate do atacante Negueba.

O fato chamou atenção de torcedores do Cruzmaltino, que apontaram uma possível defesa do arqueiro titular no lance. Veja a repercussão do campo abaixo:

Mirassol x Vasco

O clube paulista venceu por 3 a 2 o confronto. A vitória começou a ser construída no início do segundo tempo, quando a equipe do técnico Rafael Guanaes abriu 2 a 0. Os atacantes Negueba e Chico da Costa foram os autores dos primeiros gols do confronto.

Atrás do placar, o Cruzmaltino conseguiu empatar o confronto com o protagonismo de Puma Rodríguez. O uruguaio marcou o primeiro gol da recuperação do Vasco, e posteriormente, deu uma assistência para Pablo Vegetti deixar tudo igual no placar.

O confronto ia se encaminhando para um empate, quando o Mirassol voltou a balançar as redes. Aos 37 minutos, Alesson garantiu a vitória do clube paulista.

Com o resultado, o Mirassol somou 28 pontos e assumiu a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Vasco permaneceu na 16ª colocação, com 15 pontos somados. O clube carioca ainda pode cair para a zona de rebaixamento, a depender dos resultados da rodada.