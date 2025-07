Quanto o Vasco deixou de ganhar por conta da eliminação na Sul-Americana?

A eliminação do Vasco da Gama para o Independiente Del Valle, nos playoffs da Copa Sul-Americana, teve um impacto que vai muito além do que aconteceu em campo. Ao não conseguir reverter o placar de 4 a 0 do jogo de ida, o clube carioca também se despediu de uma oportunidade valiosa de receita. O prejuízo, considerando tanto os valores diretos quanto as potenciais premiações, pode ultrapassar os R$ 45 milhões.

Imediatamente, o Vasco deixou de ganhar US$ 600 mil (cerca de R$ 3,3 milhões), quantia que a Conmebol paga aos times que avançam para as oitavas de final. Essa eliminação também cortou a chance de acumular prêmios progressivos ao longo do mata-mata — o campeão da Sul-Americana de 2025 pode arrecadar até US$ 6,5 milhões (R$ 36,2 milhões) apenas na fase eliminatória.

Vegetti durante partida contra o Independiente del Valle em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Ao todo, se chegasse à final, o clube poderia somar mais de R$ 59 milhões em premiações brutas (já incluindo os R$ 2,8 milhões dos playoffs). Como caiu na primeira etapa eliminatória, o Vasco embolsou apenas essa primeira cota.

Mesmo com a eliminação nos playoffs, o Vasco faturou R$ 9,2 milhões (US$ 1,63 milhão) em premiações na Copa Sul-Americana 2025, segundo os valores oficiais divulgados pela Conmebol.

Como foi o jogo?

O Vasco da Gama foi eliminado após empatar por 1 a 1 com Independiente del Valle, em São Januário. No jogo de ida, o Gigante da Colina foi goleado por 4 a 0 no Equador, após Lucas Piton ser expulso com dez minutos de jogo. Na partida de volta, após uma pressão inicial do Vasco, o Del Valle abriu o placar com Claudio Spinelli. No segundo tempo, Vegetti empatou para o Vasco, mas o resultado não foi suficiente.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X INDEPENDIENTE DEL VALLE

PLAYOFFS DE OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 22 de junho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Guido Villar (IDV) - 37´ 1ºT; Vegetti (VAS) - 20' 2ºT

🟨 Cartões amarelos: Hugo Moura (VAS) - 11' 2ºT ; Vegetti (VAS) - 23' 2ºT ; Rayan (VAS) - 28' 2ºT; Leandrinho (VAS) - 28' 2ºT

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Hugo Moura e Victor Luís (Leandrinho); Jair (Loide Augusto), Tchê Tchê (Estrella), Rayan e Nuno Moreira (Paulinho); David (Garré) e Vegetti.

INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Javier Rabanal)

G. Villar; M. Fernandéz, M. Carabajal, R. Schunke e G. Cortéz; J. Alcivar, P. Mercado (Jhegson Méndez) e D. Guagua; R. Briones (Emerson Pata), Renato Ibarra (Thiago Santamaría) e C. Spinelli.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andres Rojas (COL);

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL);

🖥️ VAR: Heider Castro (COL).