Com surpresa na zaga, o Vasco está escalado para a partida contra o Del Valle

O Vasco definiu sua escalação para enfrentar buscar uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-americana. O Gigante da Colina enfrenta o Independiente del Valle nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), em São Januário.

➡️ Vasco x Independiente del Valle: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Para a partida, Hugo Moura substitui Lucas Freitas na zaga, enquanto o Vitor Luís fica com a vaga de Lucas Piton, que foi expulso no jogo de ida.

Escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Hugo Moura e Victor Luís; Jair, Tchê Tchê, Rayan e Nuno Moreira; David e Vegetti. (Técnico: Fernando Diniz).

Escalação do Vasco para partida contra o Independiente del Valle (Foto: Divulgação/Vasco)

Já no Independiente de Valle, o técnico Javier Rabanal optou por repetir a escalação utilizada no primeiro jogo.

Escalação Independiente del Valle: G. Villar; M. Fernandéz, M. Carabajal, R. Schunke e G. Cortéz; J. Alcivar, P. Mercado e D. Guagua; R. Briones, Renato Ibarra e C. Spinelli. (Técnico: Javier Rabanal)

Diniz acredita na classificação

Para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Vasco precisa de um verdadeiro milagre: vencer o Independiente del Valle por cinco gols de diferença em São Januário ou devolver o placar de 4 a 0 para levar a decisão aos pênaltis. O cenário é complicado, mas o técnico Fernando Diniz mantém o otimismo e acredita que a virada histórica é possível.

Após o empate por 1 a 1 com o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, Diniz se mostrou satisfeito com o volume de jogo apresentado e se agarrou nas chances criadas como argumento para seguir acreditando.

— Acho que, se a gente produzir como produziu hoje, temos chance de reverter. Criamos oportunidades suficientes para fazer quatro gols. Fizemos três contra o Melgar, três contra o Fortaleza, contra o São Paulo também. É um resultado muito difícil, mas de fato acredito que é possível. Vamos fazer o máximo para conseguir — afirmou o treinador, que também aproveitou para convocar os torcedores.

Mesmo diante da dificuldade da missão, Diniz reforçou que o trabalho pela classificação já começou no vestiário, com foco tanto no aspecto tático quanto mental.

— Todo mundo sabe que é muito difícil reverter, mas existe possibilidade. Essa preparação do time já começou agora no vestiário. É procurar fazer o nosso melhor, produzir bastante e não levar gols, senão vai ficar mais difícil. Temos pouco tempo, mas a preparação mental, tática, já começou agora. Vamos fazer o melhor possível na terça-feira, finalizou.