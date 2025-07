João Victor reage às vaias da torcida após assistência para Vegetti

Mesmo sob intensa pressão da torcida, o zagueiro João Victor foi decisivo em um dos raros momentos de alívio do Vasco na noite desta terça-feira (22). Após dar a assistência para o gol de empate de Vegetti contra o Independiente Del Valle, o defensor não escondeu a irritação com as críticas vindas das arquibancadas.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Vasco elegem culpado por eliminação na Sul-Americana: ‘Na conta dele’

Logo após o cruzamento preciso para o atacante argentino marcar de cabeça, João Victor virou-se em direção aos torcedores que ocupavam a área social de São Januário e encarou o setor com firmeza. O gesto foi interpretado por muitos como uma provocação. Ele chegou a ensaiar levar a mão à orelha, em atitude semelhante à do atacante Loide Augusto meses atrás.

As vaias ao zagueiro começaram antes mesmo do apito inicial nesta terça-feira. João Victor já havia sido alvo da torcida no último sábado, durante o empate com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Naquela partida, os protestos se intensificaram após o defensor cometer a falta que originou o gol de empate do time gaúcho — um erro que aumentou a tensão entre jogador e arquibancada.

continua após a publicidade

Relembre o caso de Loide Augusto

A reação de João Victor fez os torcedores relembrarem o episódio envolvendo Loide Augusto, durante a classificação dramática do Vasco na Copa do Brasil. Na ocasião, o atacante ignorou chamados de Fernando Diniz durante o jogo, mas respondeu com um chute perigoso que obrigou o goleiro adversário a fazer uma boa defesa. Em seguida, Loide colocou as mãos nas orelhas.

Loide Augusto na partida contra o Operário, pela Copa do Brasil (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Como foi o jogo?

O Vasco da Gama foi eliminado após empatar por 1 a 1 com Independiente del Valle, em São Januário. No jogo de ida, o Gigante da Colina foi goleado por 4 a 0 no Equador, após Lucas Piton ser expulso com dez minutos de jogo. Na partida de volta, após uma pressão inicial do Vasco, o Del Valle abriu o placar com Claudio Spinelli. No segundo tempo, Vegetti empatou para o Vasco, mas o resultado não foi suficiente.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X INDEPENDIENTE DEL VALLE

PLAYOFFS DE OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 22 de junho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Guido Villar (IDV) - 37´ 1ºT; Vegetti (VAS) - 20' 2ºT

🟨 Cartões amarelos: Hugo Moura (VAS) - 11' 2ºT ; Vegetti (VAS) - 23' 2ºT ; Rayan (VAS) - 28' 2ºT; Leandrinho (VAS) - 28' 2ºT

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Hugo Moura e Victor Luís (Leandrinho); Jair (Loide Augusto), Tchê Tchê (Estrella), Rayan e Nuno Moreira (Paulinho); David (Garré) e Vegetti.

INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Javier Rabanal)

G. Villar; M. Fernandéz, M. Carabajal, R. Schunke e G. Cortéz; J. Alcivar, P. Mercado (Jhegson Méndez) e D. Guagua; R. Briones (Emerson Pata), Renato Ibarra (Thiago Santamaría) e C. Spinelli.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andres Rojas (COL);

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL);

🖥️ VAR: Heider Castro (COL).