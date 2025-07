João Victor comentou o que pode ser feito para recuperar a confiança da torcida do Vasco. O zagueiro é um dos principais alvos de protestos dos vascaínos e no jogo contra o Independiente del Valle o jogador foi vaiado mais uma vez. Confira no player acima.

continua após a publicidade

➡️ TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO VASCO NO MERCADO DA BOLA

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

João Victor é o principal alvo dos protestos da torcida do Vasco (Foto: Reprodução/Lance!)

➡️ João Victor reage às vaias da torcida após assistência para Vegetti

Confira mais respostas de João Victor, zagueiro do Vasco:

PROTESTO NO CT

- Não respondi (membros de organizadas no CT). Ficou meio confuso, mas no vídeo parece que eu respondi. Depois da reunião, que a live foi feita, eu tive uma conversa com o Fabinho (presidente da Força Jovem), ele passou para outras pessoas da torcida e começaram a vaiar.

FICA NO VASCO?

- Não, não. Muito pelo contrário. O planejamento é o mesmo. Eu tenho contrato com o clube e é isso. A eliminação é muito ruim e a gente tinha o sonho de ser campeão. O resultado de lá foi muito prejudicial para a gente reverter aqui em casa. Vamos seguir pensando no Brasileirão e na Copa do Brasil.

continua após a publicidade

FALTA DE CONFIANÇA DA TORCIDA E PROTESTOS

- Tem que confiar. Não posso fazer nada. Se não confiar na gente… é pior.