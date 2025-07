Vasco empata com Independiente Del Valle e dá adeus à Sul-Americana

O Vasco da Gama foi eliminado após empatar por 1 a 1 com Independiente del Valle, em São Januário. No jogo de ida, o Gigante da Colina foi goleado por 4 a 0 no Equador, após Lucas Piton ser expulso com dez minutos de jogo. Na partida de volta, após uma pressão inicial do Vasco, o Del Valle abriu o placar com Claudio Spinelli. No segundo tempo, Vegetti empatou para o Vasco, mas o resultado não foi suficiente.

Vegetti, do Vasco, durante partida contra o Independiente del Valle em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Vasco começou a partida dominando as ações e impondo pressão no campo ofensivo. Logo nos primeiros minutos, quase abriu o placar em um bom cruzamento de Nuno pela esquerda que encontrou a cabeça de Vegetti, mas o goleiro Guido Villar fez grande defesa. Nos 15 minutos iniciais, a equipe carioca manteve o ritmo intenso, pressionando o Del Valle e controlando a posse de bola.

Até os 25 minutos, o domínio territorial era do Vasco, mas faltava efetividade no último terço do campo. O Del Valle, por sua vez, tentava esfriar o jogo a todo momento e apostava nas escapadas em contra-ataque. Aos 30 minutos, em uma dessas transições, Guagua avançou com liberdade até a entrada da área, tinha opções de passe, mas decidiu arriscar de longe — a bola saiu à direita do gol.

O Vasco respondeu com nova jogada pela esquerda: o cruzamento passou por toda a área até chegar em Rayan Vitor, que dominou na segunda trave e finalizou na saída do goleiro, mas a bola saiu pela linha de fundo, novamente à direita do gol.

Aos 38 minutos, o Del Valle foi letal. Em cobrança de falta na intermediária, Claudio Spinelli desviou na primeira trave e a bola morreu no canto oposto de Léo Jardim, abrindo o placar. O gol abalou o Vasco, que passou a ter mais dificuldades na construção ofensiva e perdeu intensidade até o intervalo.

No balanço do primeiro tempo, o Vasco teve duas grandes chances de marcar: uma defendida por Villar e outra desperdiçada por Rayan. Já o Del Valle aproveitou a única oportunidade clara que teve e foi para o vestiário com a classificação ainda mais encaminhada.

Segundo tempo

Sem o mesmo apoio das arquibancadas, o Vasco voltou para o segundo tempo mostrando menos intensidade do que na etapa inicial — um reflexo do placar agregado que parecia quase irreversível. O Independiente Del Valle, por sua vez, controlava a vantagem e fazia o tempo passar, interrompendo o jogo sempre que podia com paradas e cera.

A torcida cruz-maltina, claramente frustrada, direcionou vaias ao zagueiro João Victor durante boa parte do segundo tempo. Mas foi ele quem participou da jogada do gol vascaíno: aos 20 minutos, João avançou pela direita, cruzou para a área e encontrou Vegetti. O atacante subiu bem e, com uma cabeçada precisa no canto esquerdo de Guido Villar, empatou a partida em 1 a 1.

Apesar do gol, o jogo seguiu morno e sem grandes oportunidades para nenhum dos lados. O Vasco, abatido e ciente da eliminação, pouco produziu até o apito final. Já o Del Valle continuou controlando o ritmo, satisfeito com o resultado agregado.

Ao final da partida, o time vascaíno deixou o gramado sob vaias da torcida presente em São Januário, em mais uma noite de frustração para o clube.

O que vem pela frente?

O Vasco volta a campo neste final de semana para enfrentar o Internacional. A bola rola às 18h30 de domingo (27), no Beira-Rio. O confronto é válido pela 17ª rodada do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X INDEPENDIENTE DEL VALLE

PLAYOFFS DE OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 22 de junho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Guido Villar (IDV) - 37´ 1ºT; Vegetti (VAS) - 20' 2ºT

🟨 Cartões amarelos: Hugo Moura (VAS) - 11' 2ºT ; Vegetti (VAS) - 23' 2ºT ; Rayan (VAS) - 28' 2ºT; Leandrinho (VAS) - 28' 2ºT

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Hugo Moura e Victor Luís (Leandrinho); Jair (Loide Augusto), Tchê Tchê (Estrella), Rayan e Nuno Moreira (Paulinho); David (Garré) e Vegetti.

INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Javier Rabanal)

G. Villar; M. Fernandéz, M. Carabajal, R. Schunke e G. Cortéz; J. Alcivar, P. Mercado (Jhegson Méndez) e D. Guagua; R. Briones (Emerson Pata), Renato Ibarra (Thiago Santamaría) e C. Spinelli.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andres Rojas (COL);

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL);

🖥️ VAR: Heider Castro (COL).