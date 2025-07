Torcedores do Vasco elegem culpado por eliminação na Sul-Americana: ‘Na conta dele’

O Vasco da Gama ficou só no empate em 1 a 1 com o Independiente del Valle-EQU nesta terça-feira (22), em São Januário, e foi eliminado da Copa Sul-Americana. Nas redes sociais, torcedores do Cruz-maltino se revoltaram com a queda no torneio e não pouparam críticas ao presidente Pedrinho.

No primeiro jogo, o Del Valle já havia vencido por 4 a 0, em duelo que teve Lucas Piton expulso. Spinelli abriu o placar para o time equatoriano no primeiro tempo, e Vegetti deixou tudo igual em São Januário. Além das redes sociais, torcedores que foram ao estádio também criticaram Pedrinho.

Veja os comentários dos torcedores:

FICHA TÉCNICA - VASCO X INDEPENDIENTE DEL VALLE

PLAYOFFS DE OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - SUL-AMERICANA

Data e horário: terça-feira, 22 de junho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);

Gols: Guido Villar (IDV) - 37´ 1ºT; Vegetti (VAS) - 20' 2ºT

Cartões amarelos: Hugo Moura (VAS) - 11' 2ºT ; Vegetti (VAS) - 23' 2ºT ; Rayan (VAS) - 28' 2ºT; Leandrinho (VAS) - 28' 2ºT

ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Hugo Moura e Victor Luís (Leandrinho); Jair (Loide Augusto), Tchê Tchê (Estrella), Rayan e Nuno Moreira (Paulinho); David (Garré) e Vegetti.

INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Javier Rabanal)

G. Villar; M. Fernandéz, M. Carabajal, R. Schunke e G. Cortéz; J. Alcivar, P. Mercado (Jhegson Méndez) e D. Guagua; R. Briones (Emerson Pata), Renato Ibarra (Thiago Santamaría) e C. Spinelli.

ARBITRAGEM

Árbitro: Andres Rojas (COL);

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Gallego (COL);

VAR: Heider Castro (COL).