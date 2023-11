QUANTAS VEZES O VASCO FOI REBAIXADO EM SUA HISTÓRIA?

Desde a criação do Campeonato Brasileiro, o Cruz-maltino foi rebaixado em quatro oportunidades para a Série B do Campeonato Brasileiro. A primeira aconteceu em 2008, com Renato Gaúcho no comando e derrota para o Vitória por 2 a 0 na última rodada, no Rio de Janeiro. O acesso veio no ano seguinte, mas uma crise histórica derrubou a equipe novamente em 2013 e 2015. Em todos, o time conseguiu subir imediatamente.