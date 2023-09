De todas as conquistas, o Brasileirão de 2000, edição especial que foi nomeada Copa João Havelange, contou com um episódio marcante. Na época, na decisão contra o São Caetano, o alambrado de São Januário cedeu durante o jogo da volta e deixou vários feridos. A situação fez com que a partida fosse anulada e disputada no ano seguinte. Em janeiro de 2001, o duelo foi remarcado para o Maracanã. Com gols de Juninho Pernambucano, Jorginho Paulista e Romário, o Gigante da Colina venceu por 3 a 1 e confirmou o tetracampeonato (no jogo de ida, empate em 1 a 1).