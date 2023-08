Nesse sentido, mesmo que haja tempo hábil para a inscrição antes do jogo contra o time paulista, a comissão não pretende utilizar Payet, a ideia é que o francês tenha mais tempo para se condicionar fisicamente e trabalhar com o grupo. Dessa forma, Payet deve estar à disposição do técnico Ramón Díaz no jogo diante do Bahia, em São Januário, no dia 3 de setembro.