A quarta-feira (25) foi agitada no Vasco, que está intenso no mercado da bola. O Cruz-Maltino anunciou os meias Praxedes e Paulinho, mas segue com fome de reforços e negocia a contratação do argentino Ezequiel Bullaude, do Feyenoord, da Holanda, que pode ser o tão sonhado camisa 10. Para reforçar a defesa, o zagueiro Robert Rojas, do River Plate, está próximo de um acerto.