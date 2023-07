Isso causou um impasse na negociação, mas as conversas continuam. Além do Vasco, Ezequiel Bullaude está na mira do Braga, de Portugal, e do Bologna, da Itália. Para reforçar o meio-campo, o Cruz-Maltino anunciou nesta quarta-feira Paulinho e Praxedes, que chegaram para encorpar o elenco, mas sem o status de camisa 10.