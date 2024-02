A Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) agiu rápido e afastou João Marcos Gonçalves Fernandes, árbitro da vitória do Nova Iguaçu sobre o Vasco, por 2 a 0, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. No comunicado, a entidade verificou "falhas gritantes na parte disciplinar da arbitragem".