Em situação desesperadora no Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa vencer urgentemente. Lanterna da competição, o Cruz-Maltino recebe neste domingo, às 16h, o Grêmio, em São Januário. Ainda sem contar com o seu torcedor, a esperança está nos estrangeiros do setor ofensivo, que tem a missão de acabar com tabus incômodos.