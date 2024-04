Vasco contrata Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro

Pedro Martins é o novo diretor de futebol do Vasco (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 25/04/2024 - 13:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Pedro Martins, diretor do Cruzeiro, será o novo responsável pelo futebol do Vasco. O executivo deixará o clube mineiro para comandar a SAF cruz-maltina, controlada pela 777 partners. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pelo Lance!.

A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Pedro Martins será o substituto de Alexandre Mattos, demitido no último dia 21 de março pelo Vasco. Desde a SAF, o clube carioca também teve no cargo Paulo Bracks, outro nome que não teve o trabalho aprovado pela 777.

No Cruzeiro, no início da SAF controlada por Ronaldo Fenômeno, Pedro também chegou para substituir Alexandre Mattos, que hoje está no Athletico-PR. O executivo trabalhou na mesma função na Ferroviária, de 2017 a 2020.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Formado em administração, o profissional possui um extensão acadêmica na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e foi vice-presidente da Federação Paulista de Futebol.

HISTÓRICO NO CRUZEIRO

Antes vice-presidente da FPF, Pedro Martins participou de uma espécie de processo seletivo para assumir como diretor de futebol do Cruzeiro. Com o profissional à frente do cargo, a equipe mineira conquistou a Série B do Brasileirão e, consequentemente, retornou à elite do futebol brasileiro.

Em seu período na Toca da Raposa, que durou dois anos e quatro meses, Martins participou de 68 contratações, sendo 36 delas em 2022, 26 em em 2023 e dez na atual temporada.

Pedro Martins é o novo diretor de futebol do Vasco (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)