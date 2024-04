Quando Payet deve voltar a jogar pelo Vasco?

Payet, jogador do Vasco, durante partida contra o Nova Iguacu no Maracanã pelo Campeonato Carioca 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco enfrenta o Criciúma em São Januário neste sábado (27), às 16h, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Depois de duas derrotas seguidas, o Cruz-Maltino pode ter virada de chave em volta para casa. Um dos motivos para acreditar na vitória é a expectativa para ter o retorno de Dimitri Payet.

O francês ainda não atuou pelo Brasileirão devido a uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito durante treinamento antes do início da competição nacional. Com a ausência do camisa 10, Ramón Díaz tem tido dor de cabeça para montar um meio-campo eficiente em marcar e criar jogadas.

Outra ausência importante que tem impactado na queda de rendimento é Gary Medel. O chileno foi liberado para visitar a mãe, no Chile, onde a mesma se encontra em um quadro grave de saúde. O jogador já está de volta ao Rio, participou do treino e se encontra à disposição para o confronto de sábado.

Com Medel em campo, o Vasco ainda não tomou gol no Brasileirão. Contra o Grêmio, o zagueiro foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo, e apenas aí, o clube carioca foi vazado.

No caso de Payet, o jogador está na fase de transição após a lesão, e já treinou em campo no CT Moacyr Barbosa. Como o meio-campista terá a semana para treinar, é provável que o francês avance nos trabalhos em campo. Ele será reavaliado diariamente para certificar que terá condições de jogo para enfrentar o Criciúma. Apesar do rápido avanço, o camisa 10 ainda não está 100%.

Após o confronto contra o Fluminense, Ramón Díaz falou sobre expectativa para a volta do meio-campista:

“Esperamos que ele se recupere e esteja 100%. Necessitamos dele, mas preparado. No ano passado, ele veio sem atividade, perdeu 10 ou 12 quilos e nós o colocamos 100%. Os fisiologistas e os preparadores físicos do clube estão trabalhando muito bem”, pontuou o técnico argentino.

Na última terça-feira, Payet treinou em campo pela primeira vez após sessão de fisioterapia, mas sentiu dores no joelho, segundo o ge. Apesar da urgência na volta de jogadores importantes, o Vasco não acelera o retorno e entende que só colocará o jogador de 37 anos para jogar quando ele não sentir mais dores.