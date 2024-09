(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 09:51 • Rio de Janeiro

Na noite desta quarta-feira (4), Pedrinho, presidente do Vasco associativo, usou as redes sociais do clube para rebater John Textor, dono da SAF do Botafogo, que insinuou que o vascaíno participa dos debates de Fair Play financeiro no Brasil.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Textor disse ter ficado surpreso em ver Pedrinho debatendo o assunto em reunião com outros clubes, além de afirmar ter conhecimento de cláusulas da SAF fechada pelo Vasco com a 777 Partners. Pedrinho, por sua vez, afirmou que o botafoguense mentiu e esclareceu que não participou da reunião sobre o tema, na CBF.

- Causou-me estranheza maior a afirmação de que tem “conhecimento do contrato da SAF que o Vasco fez com a 777”, uma vez que o contrato citado é regido por cláusulas de confidencialidade e o acesso aos termos é restrito. Por que John Textor se preocupa tanto com a Vasco SAF? Por que tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa? - diz um trecho da nota oficial.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Veja o comunicado do Vasco:

"John Textor, na sua insistência de falar o que não sabe, mentiu ao afirmar que eu estava presente na reunião da Comissão Nacional de Clubes. O Vasco foi representado pelo nosso CEO, Carlos Amodeo.

Causou-me estranheza maior a afirmação de que tem “conhecimento do contrato da SAF que o Vasco fez com a 777”, uma vez que o contrato citado é regido por cláusulas de confidencialidade e o acesso aos termos é restrito.

Recentemente, ao se desculpar em público, afirmou que “não conhecia os fatos do desastre da 777”, mas, agora, ao “conhecer” o contrato da VascoSAF, John Textor mostra que não entendeu uma única linha e que não sabe nada sobre o Vasco.

Por que John Textor se preocupa tanto com a VascoSAF? Por que tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa?

As pessoas precisam entender, de uma vez por todas, que o Vasco de hoje tem representatividade, e não se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada, e ninguém mais vai faltar com o respeito com a instituição que me ensinou o que é ser ético e não mentir.

Pedrinho

Presidente do Club de Regatas Vasco da Gama"