No entanto, no caso do futebol profissional do Cruz-Maltino, as decisões são tomadas pelo Conselho de Administração, formado por cinco nomes da SAF e dois do CRVG. O mandatário do grupo é Josh Wander, dono da 777 Partners; Jorge Salgado, atual Presidente do Vasco da Gama, e Roberto Duque Estrada ocupam as cadeiras destinadas ao clube.