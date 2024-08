Pedrinho, presidente do Vasco, antes da partida contra o Fluminense, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







20/08/2024

Após o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, realizado nesta terça-feira (20), na sede da CBF, Pedrinho falou sobre as movimentações de mercado do Vasco nesta janela de transferências. A expectativa do presidente é anunciar ainda dois reforços.

Até o momento, o Cruz-Maltino anunciou três atletas nesta janela de meio do ano: Philippe Coutinho, Souza e Alex Teixeira. O prazo para inscrever jogadores vai até 2 de setembro, e o presidente falou sobre as dificuldades encontradas para suprir as necessidades do elenco sem exceder as receitas. Por isso, o Vasco tem se movimentado para enxugar a folha salarial, liberando atletas que são pouco utilizados. Já são quatro saídas: Bruno Praxedes (Athletico-PR), Serginho (Criciúma), Zé Gabriel (Curitiba), Clayton (Rio Ave).

Em evento na CBF, Pedrinho explicou as movimentações recentes e as dificuldades encontradas para vender esses atletas.

– Muitas pessoas, e eu até entendo porque elas não têm noção dos valores dos contratos, e de uma forma muito rasa e muito vazia, elas falam que tem que enxugar a folha, como se nós não soubéssemos. Só que nós estamos falando de uma folha superfaturada, de um orçamento financeiro que não é compatível com as receitas, de um planejamento financeiro que foi feito contando com um aporte que ele nunca ia acontecer. Foi uma folha completamente exagerada financeiramente. Os jogadores que, dentro de uma avaliação da gestão esportiva, que precisariam buscar outros caminhos, não são fáceis de serem diluídos. Nós estamos falando de valores muito altos desses atletas que os outros clubes não querem pagar. Para as pessoas do lado de fora é muito fácil, só que eu estou falando de um valor desproporcional ao rendimento. Os próprios clubes que estão em negociação com a gente para receber alguns atletas, até a metade do salário desses atletas é muito alto para eles. É muito difícil. Do lado de fora é muito fácil, mas ali dentro as coisas são bem diferentes.

Em relação aos reforços, o presidente do Vasco revelou que as negociações com o atacante Jean Meneses está bem encaminhada, mas deixou claro que o clube também negocia outras posições. A busca por um zagueiro é tratada como prioridade.

– Com relação ao Meneses, está bem encaminhado. Obviamente, a gente negocia outras posições. Umas acontecem, outras não. Como se a gente estivesse procurando uma posição, e não uma posição que, obviamente, a gente identifica com mais necessidade. As negociações acontecem, mas tem mais facilidade para andar. O Meneses está bem encaminhado e esperamos que aconteça o mais rápido possível.

Além do chileno de 33 anos, o dirigente deixou claro que busca fechar mais uma contratação até o fim da janela.

– Eu espero, pelo menos, mais um. Menezes e mais um. E tem outras posições que a gente precisa, mas eu tenho que entender como esse fluxo de caixa e a possibilidade de, obviamente, de mercado para trazes esses atletas.

Em relação ao cria Rayan, Pedrinho confirmou que conversas estão em andamento com a Eagle Football, empresa de John Textor. O Vasco vê uma possível venda do atacante de 18 anos com bons olhos, e valores giram em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões).

– Na realidade, o clube gera algumas receitas, e precisa gerar mais para que a gente possa finalizar o ano honrando nossos compromissos e os salários em dia. O Rayan é um ativo do clube, obviamente alguns clubes procuram, tem interesse e obviamente a gente avalia a proposta com muito carinho. É um jogador que pode gerar bons futuros, não só momentaneamente, mas também para o futuro, eu acho, financeiramente. Há conversas, sim, conversas.

