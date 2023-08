Foi difícil passar alheio ao noticiário e as imagens da recepção acalorada da torcida do Vasco da Gama a Dimitri Payet, na madrugada desta quarta-feira (16), no aeroporto do Galeão. Eric Faria, por exemplo, considerou a mobilização ''coisa de maluco'' e se colocou na torcida para que o reforço cruzmaltino consiga corresponder a tanta paixão dentro de campo.