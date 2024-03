⚽ COMO FOI A PARTIDA?



O Vasco teve o retorno de Dimitri Payet ao time, que perdeu a última partida por conta de uma virose. O francês demorou menos de três minutos para mostrar porque é o craque do time e abriu o placar para os mandantes, após passe de Vegetti. Ainda no primeiro tempo, o camisa 10 trabalhou com Galdames, assistiu Adson para o segundo gol do Cruz-Maltino.



O ritmo do jogo se manteve o mesmo depois do intervalo, com domínio total do Vasco. O "Pirata" Vegetti deixou o dele, com assistência de Payet. O francês também foi quem encontrou David, que saiu cara a cara com o goleiro da Portuguesa para marcar o quarto gol e fechar o caixão para o Gigante.