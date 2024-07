Oficial: Eduardo Paes sanciona reforma de São Januário

Cerimônia aconteceu na tarde desta quarta-feira (03). (Foto: Gabriel Gaudêncio/Lance!)







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 03/07/2024 - 17:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O prefeito Eduardo Paes assinou, na tarde desta quarta-feira (3), em São Januário, a lei do potencial construtivo do estádio. O ato simbólico marca o início das movimentações para a reforma do estádio do Vasco da Gama.

A sanção é a assinatura do projeto de lei complementar 142-A/2023, aprovado em plenário, que estabelece a possibilidade de transferência do potencial construtivo, ou seja, que o Vasco possa receber recursos de empresas pelo "direito de construir" que teria direito no terreno da Colina. Essas empresas irão usar esse direito na zona oeste do Rio de Janeiro. A expectativa do Vasco é arrecadar mais de R$500 milhões com isso.

O novo São Januário prevê um estádio com capacidade para 47.838 torcedores, sendo 32.743 nas arquibancadas e 10.258 nas cadeiras, mantendo a característica de arquibancada “clássica” em uma grande parte do estádio.

Imagem do projeto do novo São Januário. (Foto: Projeto de Sergio Moreira Dias, Felipe Nicolau, Willian Freixo, Clarissa Pereira e Ana Carolina Dias)

As obras vão começar em dezembro, quando terminará o Brasileirão. A atual temporada é, portanto, uma despedida da atual versão do estádio, inaugurado em 1927.