Álvaro Pacheco chega ao Rio para assumir o Vasco: ‘Voltar aos títulos’

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por João Brandão • Publicada em 19/05/2024 - 18:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Novo técnico do Vasco da Gama, Álvaro Pacheco chegou ao Rio de Janeiro neste domingo (19) e conversou com imprensa e torcedores presentes no local. O português desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, por volta das 18h e já falou como comandante do clube carioca. O interino Rafael Paiva seguirá comandando o time diante do Fortaleza, na terça-feira (21).



- Estou muito feliz. Estar aqui, neste clube que é um grande do Brasil e do mundo é um orgulho muito grande, fazer parte desta família. Sei que quem fundou tem raízes portuguesa. Sei também que é um clube que foi crescendo e conquistanto títulos muito importantes. É um clube muito importante aqui no Brasil, e o que eu quero é ajudar o Vasco a ir aos patamares que merece, ir às decisões e voltar aos títulos - declarou Álvaro Pacheco, no desembarque.

- Não (cheguei a conversar com a comissão atual). Acho que estamos agora a chegar, e o objetivo é sentarmos, conhecermos o elenco, a estrutura, todos os departamentos e mais aprofundadamente o que é o time. Acho também que o Rafael (Paiva, interino) deve fazer esse jogo (contra o Fortaleza, na terça-feira), faz todo sentido. Temos que ver o treinamento e os jogos para depois começarmos - disse o técnico do Vasco.

