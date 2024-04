Melhor jogador, decepção, reforços… Torcedores opinam sobre início de 2024 do Vasco

Vasco enfrenta o Grêmio na primeira rodada do Brasileirão (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco foi eliminado pelo Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca. Com isso, o Cruz-Maltino encerrou o primeiro trimestre de maneira frustrante, uma vez que o que se esperava era chegar na final da competição.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

No canal de WhatsApp do Lance! Vasco, os vascaínos puderam fazer um balanço sobre o trabalho que vem sendo feito neste início de ano. Os inscritos definiram o melhor jogador, a decepção, onde a equipe precisa melhorar e muito mais.

MELHOR JOGADOR

Com cerca de 72% dos votos (894 votos), Léo Jardim foi eleito o melhor jogador do Vasco na temporada neste início de 2024. O goleiro encerrou o Campeonato Carioca em alta e exibições de galã. Inclusive, chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira na primeira Data Fifa do ano.

Em segundo lugar ficou o francês Dimitri Payet, com 18% dos votos (226 votos). O último colocado foi o lateral-esquerdo Lucas Piton, com 10% dos votos (121 votos).

Léo Jardim foi convocado pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

DECEPÇÃO

Segundo os vascaínos, Praxedes é a maior decepção do Vasco neste início de 2024 com 82% dos votos (869 votos). O meia jogou em oito partidas neste ano.

O segundo lugar foi o paraguaio Robert Rojas, com 11% dos votos (121 votos). O terceiro lugar foi o zagueiro Gary Medel, com 7% dos votos (64 votos).

Praxedes é alvo de críticas por parte dos torcedores do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O QUE PRECISA MELHORAR?

O Vasco segue há quase um mês em preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Os torcedores alertaram o que precisa melhorar no Cruz-Maltino.

Com 71% dos votos (905 votos), os torcedores entendem que o Vasco precisa reforçar o elenco. Vale lembrar que o Cruz-Maltino gastou aproximadamente R$ 120 milhões nesta primeira janela de transferências.

Em segundo, os vascaínos enxergam que o planejamento do Vasco precisa melhorar com 15% dos votos (186 votos). Em terceiro lugar, o entrosamento, com 11% dos votos (141 votos) é um dos fatores que preocupam os torcedores e, por último, o técnico Ramón Díaz, com 3% dos votos (38 votos).

Lúcio Barbosa é o homem forte da SAF do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

REFORÇOS

Apesar de ter gasto R$ 120 milhões na primeira janela de transferências, o Vasco tem um elenco ainda com diversas lacunas. Segundo os torcedores, com 50% dos votos (839 votos), o meio-campo é o setor que mais precisa ser reforçado.

No entendimento dos vascaínos, em segundo lugar, o Vasco também precisa de volantes, com 17% dos votos (280 votos). Em terceiro lugar, para os torcedores o ataque cruz-maltino precisa ser reforçado, com 14% dos votos (267 votos).

Por fim, o sistema defensivo é o setor que menos precisa de reforços. Com 12% dos votos (157 votos), os torcedores entendem que o Vasco precisa de zagueiros, em seguida de laterais, com 5% dos votos (81 votos), e goleiros, com 2% dos votos (41 votos).

Payet está lesionado e vai perder as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro (Foto: Daniel Castelo Branco/Pera Photo Press)

RAMÓN DÍAZ

A confiança segue em alta com o trabalho de "Don Ramón". Para 73% (818 votos) dos vascaínos, o técnico é bem avaliado. Por outro lado, 23% dos votos (253 votos) acham que o argentino precisa de mais tempo, enquanto 4% dos votos (47 votos) querem a saída do treinador.

Ramón Díaz tem prestígio com a torcida do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

O QUE ACHA DO VASCO ATÉ AGORA?

Após a briga contra o rebaixamento em 2023, o torcedor do Vasco esperava 2024 fosse sem preoupações. Para 61% dos votantes (836 votos), o trabalho tem sido dentro do esperado.

No entanto, 27% dos vascaínos (369 votos) estão decepcionados com o Vasco em 2024. Além disso, há quem considere que o Cruz-Maltino está melhor do que se esperava, com 12% dos votos (170 votos).

Vasco estreia no Brasileirão neste domingo (14) (Foto: Leandro Amorim/Vasco)