Ídolo do Vasco recebe alta após quase um mês internado: ‘Seguimos tratamento em casa’

Geovani defendeu o Vasco nas décadas de 1980 e 1990 (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 17:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Internado desde o dia 12 de março, o ex-jogador Geovani, ídolo do Vasco, recebeu alta na última quarta-feira (4). O ex-atleta de 59 anos tratava uma infecção no intestino em um hospital de Vitória, no Espírito Santo. O Pequeno Príncipe da Colina se manifestou nas redes sociais.

- Hoje tive alta! Agradeço a Deus pela recuperação que venho tendo e gratidão ao time do Hospital MedSênior, em Vitória, onde fui muito bem tratado! Agradeço a todos os profissionais por todo cuidado, carinho e atenção que tiveram comigo! - escreveu Geovani.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Agora, seguimos em casa com o tratamento e a nutrição, buscando forças para voltar a encontrar com os amigos! Grato por tudo e por todas as mensagens, visitas e orações! Deus no controle sempre - completou o ex-jogador, que também defendeu Bolonha-ITA e Tigres-MEX.