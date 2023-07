O Vasco recebe nesta terça-feira (11) a visita do chefe de operações da 777 Partners, Nicolas Maya. O executivo, que substituiu Juan Arciniegas no Conselho de Administração da SAF, chega ao Rio para dar suporte nas decisões, mas também cobrar a diretoria. O grupo norte-americano está bastante insatisfeito com a situação do time, que é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro.