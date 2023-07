Estreante do Vasco na noite deste domingo (23), o meio-campista Medel não escondeu sua frustração com a maneira como a equipe amargou a derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR. Na saída do gramado de São Januário, o atleta apontou que o Cruz-Maltino teve oportunidades de sair de campo com a vitória.