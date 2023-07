E A ETAPA FINAL?

O Vasco voltou melhor no segundo tempo e perdeu inúmeras chances para abrir o placar. No entanto, inacreditavelmente, Figueiredo perdeu todas. O Athletico não tem nada com isso e abriu o placar. Para completar, Zé Vitor fez um pênalti logo depois e, com isso, o Furacão ampliou com Vitor Bueno.