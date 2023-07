Os gols do Athletico Paranaense foram marcados por Vitor Bueno e Christian. Essa é a 10ª derrota em 15 jogos do Vasco no Brasileirão. Com o resultado, o Cruzmaltino segue na lanterna do torneio, com apenas nove pontos conquistados. Na próxima rodada, o time encara o Corinthians, fora de casa.