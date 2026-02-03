Vasco acerta contratação de Claudio Spinelli e chega a seis reforços nesta janela
Cruz-Maltino acertou compra definitiva do atacante com o Independiente Del Valle
O Vasco acertou os últimos detalhes para a contratação em definitivo do atacante Claudio Spinelli, destaque do Independiente Del Valle, do Equador. O acordo entre os clubes gira em torno de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões). O jogador é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para a realização de exames médicos e assinatura de contrato.
A chegada de Spinelli atende diretamente ao perfil buscado pela comissão técnica vascaína. Diferente dos outros atacantes já contratados, o argentino é visto como um camisa 9 mais clássico, com forte presença dentro da área, boa finalização e destaque no jogo aéreo. Suas características lembram o estilo de Pablo Vegetti, que deixou o clube recentemente para atuar no Cerro Porteño, do Paraguai.
Trajetória de Spinelli
Revelado pelo Tigre, da Argentina, em 2017, Claudio Spinelli foi negociado com o Genoa, da Itália, mas não conseguiu se firmar no futebol europeu. Durante sua passagem pelo clube italiano, acumulou empréstimos e atuou por equipes da Eslovênia e da Ucrânia. Após o término do contrato, em 2022, retornou em definitivo ao futebol sul-americano, defendendo Lanús (Argentina), Maldonado e Defensor (Uruguai), antes de chegar ao Independiente Del Valle.
Vivendo o melhor momento da carreira, o atacante foi um dos grandes destaques do do Del Valle na última temporada. Em 2025, marcou 28 gols pelo Del Valle, número que praticamente metade do total de gols anotados em toda a sua trajetória profissional, que soma 63 gols até então.
Apesar da boa fase, o nome de Spinelli desperta lembranças amargas no torcedor vascaíno. O argentino foi um dos algozes do clube na Copa Sul-Americana de 2025, marcando gols tanto no jogo de ida quanto no de volta dos playoffs, sendo decisivo na eliminação do Vasco e na classificação da equipe equatoriana.
Com a contratação de Claudio Spinelli, o Vasco chega a seis reforços nesta janela de transferências:
- Johan Rojas (ex-Monterrey)
- Alan Saldivia (ex-Colo-Colo)
- Brenner (ex-Udinese)
- Marino (ex-Atlético Nacional)
- Cuiabano* (ex-Nottingham Forest)
- Claudio Spinelli* (ex-Independiente Del Valle)
Falta assinar*
