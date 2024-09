Barbosa é o atleta com mais títulos pelo Vasco (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 13:26 • Rio de Janeiro

Um dos quatro grandes do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama tem uma tradição enorme no futebol brasileiro. Grandes jogadores e ídolos passaram pelo clube ao longo da vencedora história do Gigante da Colina, mas você sabe quem são os jogadores com mais títulos pelo Vasco da Gama? O Lance! te conta na matéria abaixo.

O goleiro Barbosa é o jogador com mais títulos pelo Vasco (Foto; Reprodução)

Confira os jogadores com mais títulos pelo Vasco

14 títulos: Barbosa

O jogador com mais títulos na história do Vasco é o ex-goleiro, Barbosa. O jogador ganhou suas taças a partir do ano de 1945, com seus últimos títulos sendo conquistados mais de uma década depois, no ano de 1958. Entre os troféus mais condecorados, estão seis Campeonatos Cariocas e um Campeonato Sul-Americano.

8 títulos: Roberto Dinamite

Tido por muitos como o maior ídolo da história do clube, Roberto Dinamite conquistou oito taças com o Gigante da Colina. O ex-atacante que também jogou na Europa pelo Barcelona, conquistou cinco Campeonatos Cariocas e um Campeonato Brasileiro em 1974 pelo Vasco da Gama, seus principais títulos em sua passagem pelo clube.

7 títulos: Felipe

O maior campeão nacional do Vasco da Gama é Felipe. O Maestro, ídolo do Gigante da Colina, tem inúmeros títulos relevantes pelo clube. Ao todo, o meia ganhou uma Libertadores em 1998, dois Campeonatos Brasileiros em 1997 e em 2000, um Torneio Rio-São Paulo em 1999, uma Mercosul em 2000, um Campeonato Carioca em 1998, além de uma Copa do Brasil em 2011.

6 títulos: Juninho Pernambucano, Ademir Menezes e Danilo Alvim

Com seis títulos, três jogadores estão empatados: Juninho Pernambucano, Ademir Menezes e Danilo Alvim. Juninho fez parte dos mesmos títulos vascaínos de Felipe, que já citamos acima, com destaque para a conquista da Libertadores e dos dois Brasileiros.

Um dos maiores ídolos do Vasco, Juninho Pernambucano conquistou seis títulos pelo clube (Foto: LANCE!)

Ademir Menezes e Danilo Alvim também fizeram parte do mesmo elenco do Vasco na década de 1940 e em 1950. Ademir conquistou quatro Campeonatos Cariocas, enquanto Danilo teve cinco títulos dessa competição. Os dois também ganharam o Sul-Americano de 1948.

