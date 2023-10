REAÇÃO DO VASCO NO BRASILEIRÃO

- Quando tive a reunião com o Paulo (Bracks), deixei bem claro que a minha intenção de vir para o Vasco era somente somar, queira jogando ou não. A gente tem que ter o máximo de responsabilidade e profissionalismo possível. Todos os lugares em que estive, fui profissional ao extremo. Costumo dizer que não sou um jogador de futebol, sou um atleta, dedicado naquilo que faço. Tenho muito compromisso. Quando a gente chegou na primeira entrevista aqui, o Vasco tinha nove pontos. Hoje a história é totalmente diferente.



- Naquela época muitos de fora davam o Vasco como já rebaixado, hoje a gente vê que, infelizmente, ainda estamos na zona de rebaixamento, mas temos uma margem positiva grande pela frente. O Vasco tem condições de sair, trabalhando no dia a dia, para tirar o Vasco dessa situação. Um clube tão grande como o Vasco não merece estar nessa situação. A gente tem 12 finais pela frente, a gente tem tudo para conseguir resultados positivos.



- Quando o professor chegou, a gente pegou o Vasco numa situação muito difícil. Ele não só somente tinha que tirar o Vasco dessa situação, como também tinha que recuperar a confiança dos jogadores. Todo ser humano, quando perde a confiança, é difícil de trabalhar. Ele conseguiu recuperar. Como sempre digo, eu sei quem eu sou. Independentemente do momento, eu sempre vou confiar no meu potencial. Ele foi uma pessoa que confiou no potencial de todos os jogadores, conseguiu extrair o melhor de cada um. No segundo turno, o Vasco, se não me engano, é o quarto colocado. Mostra que demos uma ligeira volta por cima. Temos muitos jogos pela frente, tem muito ainda para fazer. Mas a gente tem crescido, acredito que nesses 12 jogos vamos conseguir tirar o Vasco dessa situação.