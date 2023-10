Luca Orellano é um caso parecido. O atacante foi contratado para ser um dos destaques do time nesse ano de retorno à Série A do Brasileirão, mas não conseguiu entregar o que era esperado. O atacante teve apenas 22 minutos nos últimos cinco jogos. Com a chegada de Rossi e a boa fase de Gabriel Pec, dificilmente o argentino terá chances no time titular. Porém, pelo investimento e pela expectativa no jovem jogador, o trabalho com o atacante do Vasco pode render frutos a longo prazo.