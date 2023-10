ATENÇÃO:



Sócios ativos com carteirinha que realizarem a compra online, terão todos os ingressos comprados carregados automaticamente na carteirinha (Conferir o número da carteirinha em que foi carregada no seu carrinho de compras efetuadas).



Sócios ativos sem carteirinha no momento da compra e Público Geral deverão realizar a troca do voucher por ingresso físico em um dos pontos de retiradas.



Visitantes (Fortaleza): A retirada dos ingressos, adquiridos de forma online, é obrigatória para a torcida visitante e acontecerá no dia do jogo, na Bilheteria 11 de São Januário, que fica ao lado do acesso do visitante, das 15h às 22h15.