Léo Jardim valoriza ponto contra o Flamengo e responde convite de Romário

O empate entre Vasco e Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão, teve como grande destaque o goleiro Léo Jardim. O arqueiro do Cruzmaltino fez grandes defesas neste sábado (19) e evitou a derrota da equipe de Fábio Carille. Após a partida, o jogador valorizou o ponto e aceitou o convite de Romário para uma entrevista na "RomárioTV". O ex-atacante comentou o clássico no Prime Video.

- Fico feliz de poder ajudar a equipe, acredito que o jogo foi como um clássico tem que ser. Nós tivemos oportunidades de fazer gol e eu estou sempre lá para quando a equipe precisar. Fico feliz em poder ajudar. É claro que queríamos ganhar, mas é um ponto que não podemos desperdiçar. Agradeço ao Romário, é uma honra. Vamos organizar uma data para participar - disse Léo Jardim.

Como foi o Vasco x Flamengo?

Primeiro tempo

O Clássico dos Milhões começou frenético. O Flamengo tomou iniciativa e conseguiu boa chance logo no primeiro minuto, quando Bruno Henrique recebeu do lado esquerdo da área e rolou para Gerson, que bateu para fora com perigo. Do outro lado, não demorou muito para o Vasco dar a resposta. Paulo Henrique aproveitou sobra de bola e chutou de fora de área para carimbar a trave do goleiro Rossi aos oito minutos.

Logo no lance seguinte, foi novamente a vez do Rubro-Negro chegar pela esquerda. Arrascaeta acionou Michael na área, que bateu cruzado e parou em Léo Jardim. Ainda aos 15', o Cruz-Maltino criou boa jogada pela direita e encontrou Nuno Moreira na área. O português faz o corte, deixou Léo Ortiz no chão e obrigou Rossi a fazer grande defesa. O Flamengo seguiu apostando e criando perigo em jogadas pela esquerda. Aos 22', De la Cruz cruzou e Gerson cabeceou firme da marca do pênalti. Mais uma vez, o goleiro vascaíno brilhou e mandou para escanteio.

Após o equilíbrio inicial, o Rubro-Negro passou a ocupar mais o setor ofensivo, enquanto o Vasco procurava oportunidades de contra-ataque. Numa dessas saídas em velocidade, Coutinho acionou Piton, que cruzou para Vegetti ganhar da defesa e cabecear por cima do gol, já aos 37 minutos. O Fla ainda levou perigo em cruzamentos de Michael, sempre pela ala canhota, mas nada de gols antes do intervalo.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o primeiro a levar perigo foi o Cruz-Maltino, aos nove minutos. Rayan recebeu lançamento de João Victor em velocidade nas costas de Ayrton Lucas e encontrou Vegetti na área. O argentino acertou a trave, mas usando a mão. Ele recebeu cartão amarelo pela jogada. Se o ritmo no primeiro tempo foi intenso, ele caiu no início da segunda etapa. A primeira boa chance do Flamengo veio apenas aos 27 minutos, quando Plata desviou cobrança de escanteio de Arrascaeta de cabeça, rente ao travessão.

Logo depois, aos 29', o Rubro-Negro chegou bem pelo lado direito. Wesley cruzou para Pedro cabecear firme, mas Léo Jardim fez milagre e defendeu mais uma vez. Já aos 34', agora após cobrança de falta, Plata teve nova chance de cabecear e mandou para fora. O Flamengo seguiu melhor no jogo, mas muito dependente de cruzamentos e chutes de fora da área. Já nos acréscimos, Gonzalo Plata teve a cabeçada final da partida, mas Léo Jardim salvou o Vasco mais uma vez e garantiu o 0 a 0.