Léo Jardim minimiza erros do Vasco na Copa do Brasil e manda recado: ‘Essa equipe tem que ser exaltada’

Léo Jardim exaltou postura do Vasco na partida contra o Água Santa, pela Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 22:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos líderes do elenco do Vasco, Léo Jardim minimizou os erros da equipe diante do Água Santa na Copa do Brasil e exaltou a classificação. O goleiro parabenizou o grupo pela mentalidade e resiliência na reta final da partida.

- Eu acho que ao invés da gente falar da irregularidade, é importante ressaltar a resiliência da equipe. Sofrer um gol aos 43 do segundo tempo, ter a mentalidade de buscar o empate, ter a cabeça no lugar para vencer nos pênaltis e conquistar a classificação... Tem que ser exaltada essa equipe. Temos coisas para corrigir, para melhorar.

Neste domingo (10), o Cruz-Maltino volta a campo para encarar o Nova Iguaçu, pela semifinal do Campeonato Carioca. Ramón Díaz e Emiliano terão apenas dois dias de treinos para corrigir os erros que a equipe apresentou diante do Água Santa.

Na competição nacional, o Vasco aguarda o sorteio para conhecer seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil. O clube já garantiu R$ 5,46 milhões por sua participação no torneio, mas sonha com patamares mais altos.