Jornalista critica dupla e manda recado a Pedrinho após derrota do Vasco

O Independiente del Valle aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o Vasco, e complicou a vida do Cruz-maltino na Sul-Americana. A equipe de Fernando Diniz agora precisa reverter o placar em São Januário, na próxima semana. Nas redes sociais, o jornalista Lucas Pedrosa criticou o momento vivido pelo clube, cornetou dois jogadores e aproveitou para mandar um recado ao presidente Pedrinho e ao elenco.

continua após a publicidade

- É vexatório, vergonhoso, ridículo e eu queria dizer que é surpreendente, mas não é. É maioria do mesmo grupo de jogadores que foi humilhado por Nova Iguaçu, Criciúma, Flamengo, Puerto Cabello, Melgar e por aí vai. A expulsão de Lucas Piton, completamente imprudente, acaba com o plano de jogo do Diniz. GB é sacrificado, um time fraco fisicamente corre durante 35 minutos e chega ao limite, e nos acréscimos as mesmas figurinhas que falham o ano todo com a camisa do Vasco aparecem: Hugo Moura e João Victor. Isso porque o Léo Jardim, o único que pode ser salvo desse vexame, ainda evitou uma vergonha ainda maior - começou.

➡️ PVC aponta erro de Diniz em goleada do Del Valle no Vasco: ‘Foi equivocado’

- No 2°T o Lemos, que logicamente estava sem ritmo, falhou também. E daí para frente foi só desastre. Presidente Pedrinho, diretoria, grupo de jogadores e quem mais for responsável, gravem isso: a cada dia que passa o Vasco está virando chacota. E não adianta pensar no passado. Vocês são responsáveis diretos por isso também. Se não reforçar o time decentemente, se não barrar jogadores que falham constantemente, se não mudar o perfil de grupo e a mentalidade, vocês sabem o que vai acontecer. Que sirva de uma vez por todas pra vocês acordarem - completou.

continua após a publicidade

Como foi Independiente del Valle x Vasco?

O Vasco não se intimidou com o Independiente del Valle nem transpareceu que sentiu os 2.850 metros da altitude de Quito. Desde os minutos iniciais, o Cruz-Maltino jogou de igual para igual com a equipe equatoriana.

No entanto, a estratégia de Diniz foi comprometida logo aos 11 minutos. Lucas Piton deu um pisão em Guagua e recebeu um cartão amarelo. O VAR chamou o árbitro, que mudou a decisão e expulsou o lateral-esquerdo cruz-maltino.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Se a missão era difícil, se tornou mais complicada. Mesmo assim, o Vasco não se abateu e teve duas grandes chances com Rayan em cobranças de falta aos 17 e 19 minutos. O Del Valle respondeu somente aos 31 minutos com Spinelli, que cabeceou no travessão. Na sequência do lance, Léo Jardim fez um milagre.

O Independiente del Valle foi crescendo até que nos acréscimos do primeiro tempo os equatorianos abriram o placar. Guagua cabeceou, Léo Jardim chegou na bola, mas no rebote Carabajal balançou a rede.

➡️ Torcedores do Vasco elegem culpado em goleada do Del Valle: ‘Errando muito’

O Vasco voltou do intervalo modificado. Diniz optou por tirar Nuno Moreira e colocar mais um zagueiro. Mauricio Lemos foi o escolhido. Nada adiantou e, logo aos 3 minutos, o Del Valle ampliou com Mercado. O volante dominou de peito e emendou um belo chute no canto para marcar o segundo gol da equipe equatoriana. Dois minutos depois, aos 5 minutos, Spinelli fez o terceiro.

Se fosse da vontade, o Independiente del Valle poderia ainda ter feito um estrago maior. Porém, os equatorianos puxaram o freio e praticamente sacramentaram a vaga para as oitavas de final da Sul-Americana.