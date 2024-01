Lucas Eduardo, atleta da equipe sub-20 do Vasco, foi homenageado pelo clube nesta segunda-feira (15). O jogador, que escreveu um posicionamento firme nas redes sociais após alegar ter sido vítima de racismo em jogo da Copinha, recebeu a Honraria Pai Santana, criada pelo Cruz-Maltino para reconhecer a luta antirracista, das mãos do presidente Jorge Salgado. O gesto aconteceu durante a inauguração do Anfiteatro Clementina de Jesus, no Colégio Vasco da Gama, do qual Lucas é ex-aluno.