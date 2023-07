A 777 Partners anunciou, na manhã desta terça-feira (25), uma troca no comando do Vasco SAF: sai Luiz Mello, entra Lúcio Barbosa, diretor financeiro que assume o cargo de CEO interinamente.



Luiz Mello vai começar a transição para um cargo executivo no 777 Football Group em 1º de agosto. O executivo seguirá no grupo, mas não terá mais nenhuma relação com o Vasco.



