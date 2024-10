Payet pode alcançar feito inédito com a camisa do Vasco; entenda

Dimitri Payet chegou ao Vasco em julho de 2023 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 09:42 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 15/10/2024 - 11:12

Na semana mais importante do Vasco na temporada, o meia Dimitri Payet pode chegar à marca de 50 jogos com o Gigante da Colina, caso entre em campo contra o São Paulo e Atlético-MG. Atualmente, o francês é o terceiro jogador europeu a mais vestir a camisa cruz-maltina, atrás apenas do português Adão (55 partidas) e o sérvio Petkovic (68).

Payet, que chegou ao Vasco em julho de 2023, entrou em campo 31 vezes na atual temporada pela equipe. Somados aos 17 jogos que fez no ano passado, o francês conta com 48 aparições. Apesar de estar há um ano e dois meses no Brasil, as lesões atrapalharam sua sequência na equipe.

Chegada de Payet no Vasco

Dimitri Payet se despediu do Olympique de Marselha - clube onde é ídolo - depois de sete temporadas, e foi recepcionado por mais de 5 mil vascaínos para começar o processo de "cura". O choque cultural foi mútuo entre o francês e o torcedor vascaíno, que passou a ver o camisa 10 dar a volta no gramado aplaudindo cada vascaíno presente para apoiar o time, até mesmo nas derrotas.

O talento de Payet também foi fundamental para a permanência do Vasco na elite do futebol brasileiro em 2023: dois gols garantiram duas vitórias, além de uma assistência. Porém, a grande virada de chave se deu após o término da temporada passada. Em 2024, o jogador apareceu repaginado e, ao invés de um jogador acima do peso, se apresentou um meia totalmente fibrado e disposto a mostrar o futebol que encantou o mundo inteiro nos seus tempos áureos.

Payet - Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Números de Payet pelo Vasco

48 jogos (31 titular)

5 gols

10 assistências

78 passes decisivos

84% acerto no passe

55% duelos ganhos

O que vem pela frente?

Após o término da Data Fifa, o Vasco visita o São Paulo nesta quarta-feira (16), em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h45 no Estádio Brinco de Ouro.

Já o duelo contra o Atlético-MG será às 18h30 de sábado (19), em São Januário. O Cruz-maltino precisa de dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente à final da Copa do Brasil. Caso a vitória seja por um gol, a disputa será decidida nos pênaltis.