‘É o meu trabalho’, diz Vegetti, após marcar dois gols para o Vasco

Pablo Vegetti foi o grande nome da vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Sport, na noite desse sábado (12), em São Januário. O atacante argentino marcou os dois primeiros gols e pavimentou o caminho para o triunfo em casa, pelo Brasileirão. Exaltado pela torcida, ele se mostrou feliz ao final da partida, mas fez questão de ressaltar que seu objetivo está muito além do desempenho individual em campo.

— Temos muita vontade de conquistar uma taça com esta camisa. A gente acredita que isso é o mais importante. Fazer o gol faz parte do meu trabalho, eu trabalho para isso, para ajudar o meu time — declarou Vegetti.

— Eu sempre quero que o time ganhe. Porque se o Vasco ganha, a torcida fica feliz, todo mundo feliz, o jogador fica feliz. E o meu trabalho é fazer gol. Uma coisa leva à outra — considerou o atacante argentino.

Vegetti defende trabalho de Carille no Vasco

Diante do Sport, uma cena chamou atenção durante a comemoração do primeiro gol. Após comemorar com a torcida e com os jogadores, ele correu em direção ao banco de reservas para abraçar o técnico Fábio Carille. Outros jogadores do Vasco o seguiram e fizeram o mesmo.

— A gente tem que estar fechado. Trabalhamos muito, nos dedicamos muito. É um grupo que não faz besteira, que não está de brincadeira. A comissão técnica também — afirmou Vegetti.

O apoio público a Carille se deu em um momento em que o trabalho do treinador vem sendo questionado pela torcida. Apesar de bons resultados nos últimos jogos, vitórias magras e, sobretudo, a falta de constância do time tem incomodado o torcedor do Vasco.

— A gente tem que entender que a camisa do Vasco é uma camisa muito pesada. Então, temos que corresponder sempre. E quando a torcida não fica feliz, a gente tem que entender — reconheceu Vegetti.